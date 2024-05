Myrta Merlino: “Ho parlato con Fedez e con me ha ammesso, ecco cosa mi ha rivelato”

0 Condivisioni acebook Twitter

Continuano a emergere nuovi particolari nel caso che coinvolge il rapper Fedez e Cristiano Iovino, un noto personal trainer.

Durante una recente puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice Myrta Merlino ha discusso gli ultimi sviluppi, includendo un’intervista diretta con Fedez. Il rapper ha rivelato la sua presenza nel locale milanese The Club durante una serata turbolenta. Le telecamere di sicurezza hanno registrato Fedez, chiaramente agitato, mentre veniva calmato e accompagnato fuori dal locale insieme a Christian Rosiello, il suo bodyguard e noto supporter del Milan. “«Ho parlato con lui, ha ammesso che c’era e c’è stata tensione»”, ha detto Merlino, riportando le parole di Fedez.

Dettagli e video della rissa

La situazione al The Club si è rivelata carica di tensione, tanto che entrambi, Fedez e Iovino, sono stati allontanati dal locale dal bodyguard Rosiello. Merlino ha detto, “«Una tensione a tal punto che il suo bodyguard, che è venuto qui l’altro giorno da noi in diretta, li ha dovuti portare fuori tutti e due e poi sono stati anche allontanati. In realtà è il dopo che resta ancora molto misterioso.»” Questo episodio ha suscitato numerosi interrogativi, soprattutto riguardo gli eventi successivi alla loro uscita dal club. Merlino ha sottolineato che “«Però la sua presenza nel locale l’ha ammessa. Quindi c’è stato quel litigio al club. Per il dopo tutto dipenderà dal riconoscimento di quel video di sorveglianza.»”

I video e le dichiarazioni successive

In collegamento con la trasmissione, la giornalista Candida Morvillo ha contribuito fornendo ulteriori dettagli sui video disponibili. “«I video che lo ritraggono quella notte sono due – ha spiegato la giornalista -. Uno è quello del frame pubblicato oggi dal Corriere della Sera e che immortala Fedez al The Club. Quelle sono immagini nitide e si vede che Fedez c’era.»” Il secondo video, invece, riguarda il presunto pestaggio di Iovino in via Trainao, con immagini meno chiare a causa della pioggia che aveva compromesso la visibilità delle telecamere di sorveglianza. Questo ha portato Fedez a dichiarare di non essere stato presente in quel luogo, aggiungendo mistero al caso. Morvillo ha concluso, “«Lì Fedez dice che non c’era. Pare si tratti di un video con immagini molto meno nitide. Quello è il video di cui ha parlato Fedez che ha detto che la pioggia aveva sporcato la telecamera».”