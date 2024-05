Puglia, pitbull aggredisce una bambina di 7 anni, la mamma si lancia dal balcone e riesce a metterla in salvo

0 Condivisioni acebook Twitter

Una tranquilla giornata di gioco si è trasformata in un incubo per una bambina di 7 anni a Serracapriola, vicino Foggia, quando un pitbull ha sfuggito al controllo della sua padrona.

L’animale, inizialmente al guinzaglio, ha prima attaccato una ragazza di 15 anni e successivamente la bambina più piccola, che stava giocando serenamente per strada. La madre della bambina, testimone dell’aggressione e spinta dall’istinto materno, non ha esitato a lanciarsi dal balcone di casa, situato al primo piano, per salvare sua figlia.

Il sindaco Giuseppe D’Onofrio ha divulgato i dettagli di questo drammatico evento solo recentemente, anche se l’incidente si è verificato sabato. “Quando mia moglie è arrivata, il cane stava cercando di mordere il collo della bambina”, ha dichiarato angosciato il padre della piccola. Grazie all’audace intervento della madre, la bambina ha evitato ferite più gravi.

Conseguenze dell’attacco e soccorsi immediati

Dopo l’attacco, madre e figlia sono state prontamente trasportate all’ospedale di San Severo. La madre ha subito una frattura a un piede e le sono stati prescritti 60 giorni di recupero, mentre la bambina ha riportato solo abrasioni su gambe e braccia e dovrebbe guarire in 20 giorni. Tuttavia, il trauma psicologico persiste. “Mia figlia è ancora sotto shock, ha paura di uscire e soffre di incubi notturni”, ha rivelato il padre.

Il servizio veterinario dell’ASL ha preso in custodia il pitbull, che sarà osservato per valutare il suo comportamento e prevenire futuri incidenti. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno iniziato le indagini per chiarire la dinamica dell’evento e hanno raccolto la denuncia delle vittime.

Un fenomeno preoccupante di attacchi di pitbull

Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di attacchi da parte di cani pitbull che hanno scosso l’Italia. Ad esempio, il 13 maggio a Sesto San Giovanni (Milano), un pitbull ha gravemente ferito una bambina di due anni e mezzo. Inoltre, a Eboli (Salerno), un tragico evento ha visto due pitbull uccidere un bambino di soli 13 mesi.