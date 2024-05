Partecipa ad una sfida social promossa dall’azienda di patatine e ne mangia tantissime tutte piccanti, 14enne muore, l’azienda ritira il prodotto

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di 14 anni, è deceduto a seguito di una sfida sui social media nota come la “One Chip Challenge”.

Questa sfida era stata promossa dall’azienda Paqui, produttrice delle note patatine estremamente piccanti. I risultati dell’autopsia, pubblicati recentemente, hanno rivelato che la morte del giovane è stata causata da un’eccessiva assunzione di capsaicina, il principio attivo che conferisce il piccante ai peperoncini, aggravata da un difetto cardiaco preesistente.

Il ragazzo, Harris, che frequentava il liceo a Worcester, in Massachusetts ha manifestato i primi sintomi di malessere a scuola dopo aver consumato lo snack piccante, dato da un compagno. Harris ha subito avvertito forti dolori di stomaco e si è recato all’infermeria. Tornato a casa, sembrava aver recuperato, ma è morto improvvisamente nel pomeriggio a causa di un arresto cardiocircolatorio.

La pericolosità della capsaicina e le precauzioni da prendere

Gli esperti, a seguito di questo evento, hanno sottolineato come il consumo di capsaicina possa essere estremamente pericoloso, specialmente per chi ha anomalie cardiache preesistenti, come nel caso di Harris, che soffriva di un ponte miocardico dell’arteria coronaria discendente anteriore sinistra, una condizione congenita. Tuttavia, anche individui senza anomalie cardiache devono essere cauti.

Secondo il sito Poison.org, il consumo di capsaicina può causare serie complicazioni sanitarie, come dolore toracico, palpitazioni, e attacchi di cuore. Inoltre, dosi elevate possono provocare vomito ripetuto, che può portare a danni esofagei potenzialmente letali.

Paqui, nel tentativo di promuovere le sue patatine realizzate con i peperoncini più piccanti del mondo, il Carolina Reaper e lo Scorpion Pepper, aveva lanciato la “One Chip Challenge”. L’obiettivo era mangiare una singola patatina e resistere il più a lungo possibile prima di bere o mangiare qualcosa per alleviare il bruciore.

Conseguenze e ritiro del prodotto

La morte di Harris ha avuto un impatto significativo, spingendo Paqui a ritirare il prodotto dagli scaffali. Sebbene altri giovani abbiano sperimentato forti dolori dopo aver partecipato alla sfida, non erano mai stati registrati decessi correlati fino a questo tragico evento.