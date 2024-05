Uomini e Donne, Maria De Filippi mai vista così contro un corteggiatore: “Ma chi c***o sei tu?”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, trasmessa ieri, venerdì il 17 maggio, si è assistito a un inaspettato scoppio di tensione

La puntata, dedicata al trono over, vedeva come protagonisti Fabio e Sabrina, due personaggi che fino a quel momento avevano mostrato una notevole sintonia e complicità. Tuttavia, il corso degli eventi ha preso una piega inaspettata quando Alessia, un’altra dama del programma, ha deciso di intervenire nel dibattito, esprimendo un giudizio su Fabio.

Alessia, con tono deciso, ha commentato: “Lui è quello che ha detto che cerca una donna con una marcia in più. Amati e digli ciao”. Queste parole hanno scatenato la reazione di Fabio, che ha risposto con evidente irritazione, chiedendo ripetutamente: “Ma chi sei? Ma chi sei per parlare?”

L’intervento di Maria De Filippi e la richiesta di rispetto

La situazione è degenerata rapidamente, con Fabio che ha alzato la voce e mostrato un atteggiamento poco rispettoso nei confronti di Alessia. In questo clima teso, Maria De Filippi, la conduttrice del programma, è intervenuta in modo deciso e diretto per difendere Alessia e riportare il rispetto nello studio.

“Lei si chiama Alessia e tu, Fabio, che ca**o vuoi?”, ha esordito Maria, mostrando un raro momento di irritazione. Con fermezza, ha poi continuato: “Puoi rivolgerti così? Chi sei tu per rivolgerti così. Ci parli normale senza alzare la voce, perché sono capace anche io di alzare la voce”. Queste parole hanno immediatamente calmato gli animi e strappato un applauso spontaneo dal pubblico presente in studio.

Scuse e ritorno alla calma

Dopo l’intervento di Maria De Filippi, Fabio ha capito l’errore e la gravità del suo comportamento, abbassando la testa in segno di pentimento. Ha quindi chiesto scusa ad Alessia e a tutti i presenti, cercando di ristabilire un clima di normalità.

Il resto della puntata è proseguito senza ulteriori incidenti, ma l’episodio ha lasciato un segno, ricordando a tutti l’importanza del rispetto reciproco, anche nel contesto di un programma televisivo dove le emozioni possono facilmente prendere il sopravvento. Maria De Filippi, con la sua reazione, ha dimostrato ancora una volta di non tollerare atteggiamenti di mancanza di rispetto, sottolineando il suo ruolo non solo come conduttrice ma come punto di riferimento etico all’interno del programma.