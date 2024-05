Pizzaiolo 49enne accoltella il giovane aiuto pizzaiolo 25enne e fugge dalla pizzeria, il ragazzo è grave

0 Condivisioni acebook Twitter

La serenità di una serata lavorativa è stata interrotta da un violento episodio nella pizzeria “Partenopea” di viale Kennedy, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli.

Un pizzaiolo di 49 anni è ora ricercato dalla polizia dopo aver aggredito un collega, un giovane aiuto pizzaiolo di 25 anni. L’incidente, che ha lasciato il quartiere in uno stato di shock, si è verificato la sera del 16 maggio, intorno alle 21.30.

Il sospettato, dopo una discussione nata per motivi ancora non chiari, ha colpito il giovane con due fendenti al torace usando presumibilmente un coltello da cucina. Dopo l’aggressione, il pizzaiolo anziano è fuggito rapidamente dalla scena, rendendosi irreperibile al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il soccorso e le condizioni della vittima

Il 25enne, gravemente ferito, si è recato autonomamente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Fuorigrotta. I medici hanno constatato che il ragazzo aveva ricevuto almeno due colpi: uno nell’area sottocostale e l’altro al fianco sinistro. A causa della gravità delle ferite, è stato successivamente trasferito all’Ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

Fortunatamente, le sue condizioni sono state stabilizzate e, nonostante sia ancora ricoverato in prognosi riservata, non è in pericolo di vita.

Le indagini in corso

Gli agenti del commissariato San Paolo sono intervenuti prontamente, recandosi prima all’ospedale per accertare le condizioni del ferito e poi alla pizzeria “Partenopea” per cercare il responsabile dell’aggressione. Nonostante i tentativi, il 49enne aggressore rimane al momento irreperibile.

La Polizia Scientifica ha eseguito i rilievi nel locale, cercando eventuali tracce o prove che possano aiutare a chiarire la dinamica esatta dell’aggressione e identificare l’arma utilizzata. Intanto, la comunità locale e i colleghi dei due uomini sono sotto shock, cercando di comprendere le cause di un gesto tanto violento in un contesto lavorativo quotidiano.

Le indagini sono ancora in corso, e le autorità sono al lavoro per localizzare e arrestare il pizzaiolo fuggitivo .