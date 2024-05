Puglia, uomo scompare nel nulla, dopop ore il suo corpo viene trovato senza vita in una campagna

0 Condivisioni acebook Twitter

Luciano Pepe, 83 anni, ritrovato senza vita a Stornara: comunità in lutto.

Il tragico ritrovamento

Ieri, a Stornara, la comunità è stata scossa dalla triste notizia del ritrovamento senza vita di Luciano Pepe, un uomo di 83 anni. Il corpo dell’anziano è stato trovato nei pressi di un tratturo adiacente alla strada Stornara-Lavello, ponendo fine a ore di apprensione e ricerche. Luciano Pepe si era allontanato a bordo di una motoretta per diversamente abili, generando immediatamente preoccupazione tra i familiari e conoscenti. Il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, ha comunicato la notizia con parole di cordoglio: “Purtroppo una triste notizia per la nostra comunità. Noi tutti ci stringiamo al dolore che ha colpito la famiglia.”

La mobilitazione della comunità

Prima del tragico ritrovamento, la comunità di Stornara si era mobilitata in massa per cercare Luciano Pepe. Sui social media erano stati lanciati appelli per il suo ritrovamento, coinvolgendo numerosi cittadini nelle ricerche. Questo grande senso di solidarietà è emerso chiaramente dalle parole dell’ex sindaco e genero della vittima, Rocco Calamita, che ha espresso la sua gratitudine a nome della famiglia: “Commossi e riconoscenti, io e la mia famiglia, porgiamo il nostro sentito ringraziamento per la partecipazione alle ricerche e al lutto che ci ha dolorosamente colpiti.”

L’ultimo saluto

I funerali di Luciano Pepe si terranno venerdì 17 maggio alle 16 presso la Chiesa di San Rocco. Sarà un momento di raccoglimento e di commiato per tutta la comunità, che si stringerà attorno ai familiari per offrire il proprio sostegno in questo momento di grande dolore. Le parole di Rocco Calamita riflettono la profondità del legame comunitario e la partecipazione collettiva al lutto: “Commossi e riconoscenti, io e la mia famiglia, porgiamo il nostro sentito ringraziamento per la partecipazione alle ricerche e al lutto che ci ha dolorosamente colpiti.” Questo episodio ha mostrato quanto la comunità di Stornara sia unita e pronta a sostenersi nei momenti più difficili.