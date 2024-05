Bari, domenica sera lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, in grave ritardo per la Festa di San Nicola

0 Condivisioni acebook Twitter

I fuochi d’artificio celebrativi per San Nicola illuminano il cielo di Bari

San Nicola e il piccolo miracolo dei fuochi pirotecnici

Domani sera alle 21, migliaia di persone a Bari e nei dintorni potranno finalmente assistere allo spettacolo pirotecnico tanto atteso. Dopo una serie di mancati accordi che avevano impedito la celebrazione durante la festa patronale di San Nicola, il santo ha compiuto un piccolo miracolo: i fuochi d’artificio si faranno. La delusione per l’assenza dei fuochi l’8 e il 9 maggio sarà quindi dimenticata, poiché l’evento verrà recuperato e i cieli di Bari si coloreranno in onore del santo patrono.

Un impegno mantenuto dal Comitato Festa Patronale San Nicola

Il Comitato Festa Patronale San Nicola aveva promesso che, nonostante le difficoltà, lo spettacolo pirotecnico si sarebbe tenuto. Con annesse scuse alla città, il comitato ha confermato che i fuochi illumineranno il lungomare, partendo dalla loro tradizionale location sul molo Sant’Antonio. La dedizione e l’impegno del comitato sono stati fondamentali per garantire che, anche se con ritardo, il tributo al santo patrono potesse svolgersi, portando gioia e colore alla comunità.

Il lungomare di Bari pronto a ospitare l’evento

Nonostante i lavori in corso per il nuovo waterfront, il molo Sant’Antonio è rimasto intatto e sarà il punto di partenza per l’accensione della batteria dei fuochi d’artificio. Questo permetterà ai cittadini di Bari di godere di uno spettacolo mozzafiato sullo specchio d’acqua del lungomare. “Siamo lieti di poter finalmente rendere omaggio a San Nicola con i fuochi pirotecnici, seppur in ritardo”, ha dichiarato un membro del comitato organizzatore.