Chico Forti, rientra oggi in Italia, dopo 24 anni di detenzione negli Usa

0 Condivisioni acebook Twitter

Chico Forti torna in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti

Il rientro di Chico Forti in Italia

La notizia del ritorno di Chico Forti in Italia era già circolata nelle scorse ore e, secondo fonti informate, il rientro dovrebbe avvenire oggi, sabato 18 maggio. Nei giorni precedenti, il 65enne trentino era stato scarcerato da un istituto penitenziario della Florida dopo una lunga detenzione durata 24 anni. Il Falcon 2000 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica italiana è partito da Miami per riportare in patria l’imprenditore, condannato all’ergastolo per omicidio.

Il viaggio di ritorno e i primi passi in Italia

Secondo quanto appreso, Chico Forti ha lasciato il carcere di Miami mercoledì scorso, dirigendosi verso il Dipartimento dell’immigrazione e delle dogane, il primo passo verso il ritorno in Italia. Forti dovrebbe arrivare a Roma nelle prossime ore e sarà poi trasferito in carcere, dove continuerà a scontare la pena inflittagli negli Stati Uniti. L’aereo dovrebbe atterrare nella tarda mattinata all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Successivamente, Forti sarà portato nel carcere di Verona, in attesa delle successive procedure legali.

La condanna e il trasferimento annunciato

Chico Forti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, da cui Forti stava acquistando il Pikes Hotel a Ibiza. Il delitto è avvenuto nel febbraio del 1998 e la condanna è stata emessa nel 2000. Forti è stato detenuto nel Dade Correctional Institution di Florida City, vicino a Miami, e si è sempre dichiarato innocente. Il ritorno in Italia di Forti era stato annunciato lo scorso marzo dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una visita a Washington. “Per me ora comincia la rinascita”, aveva dichiarato Forti poco prima del suo trasferimento dal carcere di Miami all’Agenzia statunitense per l’immigrazione. Forti ha inoltre espresso un sentimento di positività riguardo al suo trasferimento in Italia.