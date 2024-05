L’esonero di Massimiliano Allegri: l’ultima frecciata della Juventus è la peggiore

0 Condivisioni acebook Twitter

Un comunicato che svela il deterioramento del rapporto

Il recente comunicato della Juventus riguardo all’esonero di Massimiliano Allegri ha lasciato emergere chiaramente quanto fosse compromesso il rapporto tra la società e il tecnico. Una frase in particolare ha attirato l’attenzione, rivelando l’ampiezza del divario creatosi: Allegri viene descritto con atteggiamenti “non compatibili con i valori della Juventus“. Questo dettaglio, unito all’assenza di qualsiasi riconoscimento delle vittorie ottenute, è emblematico di come il legame si sia logorato, trasformando l’addio in un gesto brusco e senza la consueta celebrazione dei successi passati.

La nota ufficiale termina un ciclo iniziato nel 2014 e interrotto dopo un periodo di alti e bassi culminato nelle ultime tre stagioni, culminando con la finale di Coppa Italia. Tuttavia, l’assenza di menzione dei cinque scudetti, delle cinque Coppe Italia e delle due Supercoppe Italiane vinte sotto la sua guida evidenzia una netta scelta di distacco. Questi trofei rappresentano il frutto di un lavoro di grande rilievo, che ha incluso anche due finali di Champions League, perdute contro squadre di calibro internazionale come il Barcellona e il Real Madrid.

La gestione Allegri: un’eredità non riconosciuta

Allegri ha guidato la Juventus in due fasi distinte: la prima dal 2014 al 2019, con una media di 2.27 punti a partita, e la seconda dal 2021 al 2024, con 1.84 punti a partita. Nonostante il difficile contesto segnato dalla pandemia di Covid-19, che ha pesato sui bilanci e sugli investimenti, Allegri ha comunque arricchito la bacheca dei trofei del club.

Il modo in cui è stato trattato il suo addio, riducendo la sua era a un semplice “periodo di collaborazione” e focalizzando l’attenzione solo sulla finale di Coppa Italia, sminuisce l’impatto e i successi di un’esperienza quasi decennale. Questa narrazione trascura completamente l’importanza delle sue strategie e dei risultati ottenuti, che hanno definito un’epoca per il club.

Il lascito di Allegri

L’atteggiamento della Juventus nel comunicare l’esonero di Allegri riflette una volontà di cambiamento e la ricerca di un nuovo percorso per il futuro. Tuttavia, la maniera in cui è stato gestito pone interrogativi sul rispetto e sul riconoscimento delle competenze professionali e dei successi sportivi.

Questo episodio non solo chiude un capitolo importante nella storia recente della Juventus, ma segna anche un momento di transizione che potrebbe definire i futuri orientamenti e l’identità del club.