Mamma disperata: “E’ scomparsa mia figlia Maria Tomba, aiutatemi a trovarla,” ma è solo una trovata pubblicitaria per il lancio del singolo della cantante, sui social scoppia la rivolta

Uno scherzo di marketing che non fa ridere

La cantante Maria Tomba, nota al pubblico per la sua partecipazione a X-Factor, ha recentemente fatto parlare di sé non tanto per la qualità della sua musica, ma per una trovata pubblicitaria che ha scatenato un’ondata di critiche. La strategia adottata per il lancio del suo nuovo singolo ha visto protagonista un video in cui la madre di Maria appare visibilmente angosciata, lanciando un appello disperato: «Maria Tomba è scomparsa». Questo annuncio, destinato a creare un’attesa drammatica, si è rivelato essere un mero espediente per attirare l’attenzione sul nuovo lavoro discografico della cantante.

La reazione del pubblico: indignazione e delusione

L’approccio scelto da Tomba ha suscitato immediatamente una pioggia di critiche sui social media. Molti follower, che inizialmente avevano preso seriamente l’appello della madre, si sono sentiti manipolati e offesi quando è stato rivelato che tutto faceva parte di una campagna di marketing. Commenti come «Toglierò il segui…non posso minimamente accettare in nome di tutte le donne e persone scomparse…che meritano RISPETTO» o «Grave! Io ti voglio bene ma è stata una roba veramente di cattivo gusto» hanno inondato i profili social della cantante, mostrando un chiaro disappunto verso una strategia ritenuta insensibile e irresponsabile.

L’indignazione si è diffusa rapidamente, con molti utenti che hanno suggerito a Tomba di cambiare team di marketing, indicando l’accaduto come una “cattiva pubblicità” per l’artista.

Maria Tomba dovrà, probabilmente, lavorare per riparare il danno alla sua immagine.