62enne sopravvissuto dopo essere stato sepolto vivo da un 18enne, vivo per miracolo

Un uomo di 62 anni è stato salvato in extremis dalla polizia a Glodeni, in Moldavia, dopo essere stato accoltellato e sepolto vivo. La vittima, un uomo di età avanzata, è stata estratta da un loculo improvvisato nel giardino di casa sua, dove era rimasto intrappolato per quattro angoscianti giorni.

Il drammatico ritrovamento

Il salvataggio è avvenuto quando gli agenti, intervenuti per indagare su un caso di omicidio nella stessa abitazione, hanno sentito delle deboli urla provenienti dal giardino. Seguendo il suono, hanno scoperto l’uomo sepolto vivo. Questa scena ha portato immediatamente al recupero della vittima, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino.

Un doppio crimine scioccante

Il principale sospettato di questi atti raccapriccianti è un giovane di 18 anni, che ora si trova di fronte a gravi accuse di omicidio e tentato omicidio. Secondo le indagini, il ragazzo avrebbe prima ucciso una donna di 74 anni, che viveva nella stessa casa della vittima sepolta viva. In seguito, dopo una lite con l’uomo di 62 anni, lo avrebbe accoltellato al collo.

Credendo di averlo ucciso, il giovane ha tentato di nascondere il corpo dell’uomo nella cantina, per poi decidere di seppellirlo nel giardino. Contro ogni previsione, l’uomo ha ripreso conoscenza e ha iniziato a gridare aiuto, un grido disperato che, per giorni, non è stato ascoltato fino all’intervento della polizia.