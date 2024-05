Funerale degenera in rissa: prete ubriaco scatena il caos

0 Condivisioni acebook Twitter

Un prete ortodosso di nome Scialvirij Vek ha provocato una rissa durante una cerimonia funebre, come riportato da Rai News. L’insolito comportamento del sacerdote ha lasciato sgomenti i presenti e ha necessitato l’intervento delle forze dell’ordine per riportare l’ordine.

La reazione del prete alla sostituzione

Il disordine ha avuto inizio quando padre Scialvirij Vek, visibilmente alterato e sotto l’effetto dell’alcool, è arrivato nella chiesa dove si stava svolgendo il funerale. Il prete non era stato scelto per officiare la cerimonia e questo lo ha profondamente irritato. Secondo quanto riportato, Vek non ha esitato a manifestare il suo disappunto in modo piuttosto violento.

Infuriato per essere stato escluso e sostituito da un altro sacerdote, ha iniziato a insultare i parenti della defunta. Le sue parole offensive, però, non sono state l’unica manifestazione del suo disappunto. Con un comportamento ancor più inaccettabile, ha iniziato a colpire fisicamente alcune persone presenti, trasformando un momento di dolore e ricordo in una scena di caos e violenza.

La rissa in Chiesa e l’intervento della polizia

La situazione ha rapidamente degenerato, con Vek che ha trasformato la sacra chiesa in un ring, scatenando una rissa tra i banchi. I familiari in lutto si sono trovati a dover difendersi dalle aggressioni fisiche di un prete fuori controllo, in un contesto dove avrebbero dovuto trovare conforto e pace.

La violenza è stata tale che la polizia è stata chiamata a intervenire per sedare gli animi e riportare la calma. Gli agenti hanno dovuto lavorare per calmare la situazione e assicurarsi che non ci fossero ulteriori episodi di violenza.

Misure drastiche contro il prete rissoso

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sull’amministrazione locale. Il capo dell’amministrazione, esasperato dalle continue stramberie del prete, ha deciso di prendere misure drastiche. La chiesa è stata temporaneamente sigillata e sono state richieste azioni disciplinari severe contro Scialvirij Vek per il suo comportamento inaccettabile.