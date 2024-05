Bari, ragazzo di soli 17enne muore folgorato da un fulmine

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Santeramo: un giovane è morto dopo essere stato colpito da un fulmine durante un temporale.

Ragazzo di 17 Anni muore folgorato a Santeramo

Un tragico incidente ha colpito la città di Santeramo durante un violento temporale. Un ragazzo di 17 anni è morto folgorato dopo essere stato colpito da un fulmine. L’incidente è avvenuto mentre il giovane si trovava fuori casa, impegnato in lavori di campagna. Nonostante la tempestiva chiamata ai soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le autorità locali stanno ancora cercando di capire le esatte circostanze dell’incidente.

Dettagli dell’incidente ancora incerti

Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo era all’aperto quando il temporale si è intensificato. Non è ancora chiaro come esattamente sia avvenuto l’incidente, ma sembra che il giovane fosse solo al momento della tragedia.