Basentana, moto di grossa cilindrata si schianta contro guardrail, muore 56 enne, grave il figlio di 10 anni

Un incidente stradale sulla strada statale Basentana ha provocato la morte di un uomo e il ferimento grave di suo figlio, attualmente fuori pericolo.

Incidente mortale sulla Basentana

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata del 18 maggio sulla strada statale Basentana, all’altezza di Trivigno, nel potentino. Angelo Frescura, di 56 anni e residente a Trivigno, ha perso la vita mentre era alla guida della sua moto di grossa cilindrata.

Per ragioni ancora in fase di accertamento, il veicolo è finito contro il guard rail, causando un impatto mortale. Frescura era accompagnato dal figlio di 10 anni, che è stato immediatamente soccorso dagli uomini del 118.

Figlio gravemente ferito ma fuori pericolo

Nel tragico incidente, il figlio di Angelo Frescura, di soli 10 anni, ha riportato gravi ferite. Dopo essere stato soccorso sul luogo dell’incidente, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Potenza. Fortunatamente, nonostante le gravi ferite, il bambino non è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, con i Carabinieri e i Vigili del Fuoco sul posto per raccogliere tutte le informazioni necessarie e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Indagini in corso e reazioni della comunità

L’intera comunità di Trivigno è sconvolta dalla tragica perdita di Angelo Frescura. Le autorità locali stanno lavorando intensamente per chiarire le cause dell’incidente. “Stiamo esaminando tutte le possibili cause,” ha dichiarato un rappresentante dei Carabinieri,

“in modo da comprendere appieno cosa abbia portato a questo tragico evento.” I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e collaborare nelle operazioni di soccorso. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di grande dolore. La strada statale Basentana è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e indagine, causando disagi alla viabilità locale.