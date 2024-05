Bari, ulteriori particolari sulla morte di un ragazzo 17enne colpito in pieno da un fulmine

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di 17 anni è morto nelle campagne di Santeramo in Colle dopo essere stato colpito da un fulmine durante un temporale.

Tragedia a Santeramo in Colle: muore 17enne colpito da un fulmine

Nel pomeriggio, un terribile incidente ha colpito la comunità di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava nelle campagne con suo padre, impegnato in attività di pascolo.

Il violento temporale che si è abbattuto sulla zona ha sorpreso i due, causando la tragica morte del giovane. Il ragazzo è stato raggiunto dalla potente scarica elettrica, che lo ha fatto cadere a terra. Nonostante sia riuscito a rialzarsi brevemente, è morto poco dopo per arresto cardiocircolatorio.

Maltempo a Bari: allagamenti e traffico in tilt

L’intera provincia di Bari è stata colpita da un violento nubifragio, causando numerosi disagi. A Santeramo in Colle, oltre alla tragedia del giovane morto, si sono registrati allagamenti diffusi e il traffico è andato in tilt. Diversi sottopassi sono stati chiusi per prevenire ulteriori incidenti. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per gestire l’emergenza e ripristinare la normale viabilità. “È stata una giornata estremamente difficile,” ha dichiarato un portavoce della Protezione Civile, “stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità.”

Interventi di soccorso

Sul luogo della tragedia, oltre ai Carabinieri, è intervenuto il personale del 118 che ha constatato il decesso del ragazzo. La comunità di Santeramo in Colle è profondamente scossa dalla notizia. I residenti si sono stretti attorno alla famiglia della vittima, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di immenso dolore.