Bari, incidente frontale mortale, perde la vita un uomo e un altro è in gravissime condizioni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente è avvenuto ieri sera, sabato 18 maggio tra Polignano a Mare e Conversano.

Due auto si sono scontrate frontalmente in una collisione devastante. Questo terribile evento ha portato alla morte di un uomo, mentre un altro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in condizioni critiche. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, e i soccorritori hanno lavorato senza sosta per assistere le vittime.