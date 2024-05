Sarah Toscano trionfa ad Amici 2024, è sua la vittoria in questa edizione memorabile

0 Condivisioni acebook Twitter

La finale del Serale di Amici 2024 si è svolta ieri, sabato 18 maggio, in diretta su Canale 5, condotta da Maria De Filippi.

Questa edizione, la ventitreesima, si è distinta per non essere registrata, permettendo la presenza di giornalisti in studio. I finalisti, Petit, Holden, Marisol, Dustin, Mida e Sarah, si sono contesi il titolo, con il pubblico a decidere il vincitore attraverso il televoto. Alla fine, è stata Sarah Toscano a conquistare la vittoria, emergendo come la preferita degli spettatori.

“Divertitevi anche in questo momento, avete 18 anni, divertivi,” ha esortato Maria De Filippi prima di rivelare il nome del vincitore. Queste parole hanno aggiunto un tocco di leggerezza e incoraggiamento per i giovani talenti in gara.

Sarah Toscano, una vincitrice inaspettata

Sarah Toscano si è distinta per il suo percorso sorprendente nel programma. Ex tennista e appassionata di karaoke, Sarah non si aspettava di arrivare così lontano. “Buongiorno, mi chiamo Sarah, facevo tennis, ho fatto tanto karaoke ora e ho vinto questo programma che si chiama Amici. Sono arrivata qui, ho detto due cose a Maria sul tennis, sbagliando anche, una cosa imperdonabile e non mi aspettavo di arrivare fin qui,” ha dichiarato Maria De Filippi, mantenendo il tono leggero e facendo battute per sdrammatizzare, mentre Sarah rimaneva visibilmente confusa ed emozionata per l’intensità delle ultime ore.

Momenti di emozione e celebrazione

Il culmine della serata è stato quando Sarah, insieme alla sua amica e compagna di viaggio, ha alzato la coppa della vittoria. Questo momento ha sigillato il suo trionfo, ma anche mostrato la solidarietà e l’amicizia che Amici promuove tra i concorrenti.