Addio a Roberto Cattaneo, maresciallo dell’Esercito, perde la vita in un incidente in sella alla sua moto

10 Condivisioni acebook Twitter

Monte Romano, nella provincia di Viterbo, è stata scossa dalla tragica notizia della morte di Roberto Cattaneo, maresciallo dell’Esercito Italiano e appassionato motociclista.

Il tragico evento si è verificato intorno alle 17:00 di venerdì 17 maggio, sulla via Aurelia bis. Roberto, 56 anni, stava percorrendo la strada con la sua moto quando si è scontrato con un’automobile in circostanze ancora da chiarire. L’impatto è stato devastante e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, Roberto non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

Residente a Tarquinia, ma originario del capoluogo dell’Alto Lazio, Roberto Cattaneo era una figura molto amata e rispettata nella sua comunità. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra amici, colleghi e conoscenti, che ora si stringono attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Cordoglio

La morte di Roberto Cattaneo ha provocato una profonda onda di tristezza e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio pervenuti da ogni parte. Il Comune di Tarquinia, attraverso un post sulla sua pagina Facebook istituzionale, ha espresso il proprio dolore: “L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Cattaneo. Questa notizia lascia nello sconforto tutta la comunità cittadina, riconoscendo quanto Roberto amasse Tarquinia, pur non essendoci nato. Uomo stimato da tutti per il suo profondo senso civico e morale, sportivo appassionato, apprezzato per la sua schiettezza e per il suo senso del dovere. Alla sua famiglia giunga l’abbraccio di tutta la Città”.

Oltre al cordoglio, emerge il ricordo di un uomo di valore, che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, sia in ambito militare che nella vita civile. La sua passione per la moto e il suo impegno nel lavoro sono stati sottolineati da tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente, i carabinieri della competenza territoriale hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, e gli investigatori stanno lavorando per capire ogni dettaglio che possa aver contribuito al tragico esito.

Un’eliambulanza è intervenuta prontamente per trasportare Roberto al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, ma purtroppo le sue condizioni sono state subito classificate come gravissime e non è stato possibile salvarlo.

Mentre la comunità attende il nulla osta dalla Procura per poter organizzare il funerale e dare l’ultimo saluto a Roberto Cattaneo, resta il ricordo di un uomo leale, appassionato e profondamente radicato nei valori di famiglia.