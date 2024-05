Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli durissima: “È morta e non l’ha ancora realizzato”

0 Condivisioni acebook Twitter

Selvaggia Lucarelli, nota per le sue opinioni taglienti e dirette, ha lanciato un nuovo attacco contro Chiara Ferragni durante l’ultima puntata di “Piazzapulita” su La7, condotta da Corrado Formigli.

La giornalista, ospite dello show, ha espresso un giudizio severo sulla situazione attuale dell’influencer cremonese, soprattutto alla luce dei recenti scandali che hanno colpito l’immagine pubblica di Ferragni, tra cui il noto “Balocco-gate”.

Lucarelli, autrice del libro “Il vaso di pandoro: ascesa e caduta dei Ferragnez”, ha sottolineato come, secondo lei, Chiara Ferragni sia arrivata a un punto di non ritorno. “Se Chiara Ferragni potrà continuare a fare questo lavoro dopo quello che è successo? Intanto mi verrebbe da dire ‘quale lavoro?’,” ha commentato con ironia l’opinionista di “Ballando con le stelle”.

Continuando, Lucarelli ha aggiunto: “Io credo una cosa, credo che Chiara Ferragni non abbia ancora realizzato che Chiara Ferragni è morta. Nel senso che quella che esisteva prima, non potrà esistere mai più. Lei dovrebbe ripartire da zero, non può pensare di recuperare il suo ruolo sui social così com’era prima.”

Il confronto con un prestigiatore che ha perso la sua magia

Lucarelli ha poi elaborato il suo pensiero con una metafora evocativa, paragonando Ferragni a un prestigiatore che ha perso la capacità di incantare il suo pubblico. “Quando io penso a lei, penso a una sorta di prestigiatore che è sul palco. Sta facendo una magia, incanta tutti da brava illusionista per due ore, tutti le credono, credono a quello che sta facendo. Però poi a un certo punto si scopre la doppia cucitura nella manica o il doppio fondo del cilindro e si intravedono la carta e il topolino.”

La giornalista ha chiarito che, a questo punto, Ferragni non può più pretendere che il pubblico continui a credere in lei come prima: “Tu in quel momento non puoi più chiedere al pubblico di continuare a crederti e portare avanti quel numero come se niente fosse. Adesso deve cambiare numero.”

Lucarelli e Corona, la stessa opinione

Le osservazioni di Selvaggia Lucarelli rispecchino quelle espresse da Fabrizio Corona in un recente podcast. Corona aveva affermato: “Chiara Ferragni non ha ancora capito che è finita, almeno per com’era prima. Adesso dovrebbe sparire per un po’ di tempo, poi tornare e reinventarsi.”