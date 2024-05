Giuseppe Cacciapaglia, chi era il ragazzo di 17 anni ucciso da un fulmine, il post dell’Istituto tecnico tecnologico “Nervi Galilei” di Altamura che il ragazzo frequentava

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella giornata di ieri, sabato 18 maggio, giornata di maltempo, un giovane ragazzo, Giuseppe Cacciapaglia, di soli 17 anni, ha perso la vita nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 18 maggio 2024, quando un improvviso e violento temporale ha colpito la zona.

Giuseppe era insieme a suo padre, impegnato nelle attività di pascolo, quando è stato tragicamente sorpreso dalla tempesta. Una potente scarica di fulmine ha colpito il ragazzo, causandogli un arresto cardiocircolatorio. Nonostante i tentativi di rialzarsi, Giuseppe è caduto a terra e ha perso la vita poco dopo l’incidente.

Intervento dei soccorsi e condizioni meteorologiche estreme

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e il personale del 118, che ha constatato il decesso del giovane. Questo tragico evento ha sottolineato i pericoli associati a condizioni meteorologiche estreme, specialmente in aree aperte e durante attività all’aria aperta come il pascolo.

Il maltempo ha avuto effetti devastanti in tutta la provincia di Bari, con forti piogge che hanno causato allagamenti e disagi significativi alla circolazione stradale. Sottopassi e scantinati sono stati particolarmente colpiti, con i vigili del fuoco che hanno dovuto intervenire in diverse zone della città per gestire gli allagamenti e assicurare la sicurezza dei cittadini.

Giuseppe frequentava l’Istituto tecnico tecnologico “Nervi Galilei” di Altamura e la scuola lo ha voluto ricordare così: “ La nostra comunità scolastica è profondamente scossa a seguito di un tragico incidente occorso, nel pomeriggio odierno, a Santeramo, a un nostro alunno, Cacciapaglia di 3aitel deceduto folgorato dopo esser stato colpito da un fulmine”. E poi: “Giuseppe vivrai per sempre nei nostri cuori”