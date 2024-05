Incidente violento in stazione, ragazzo di 20 anni accoltellato

0 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane di circa vent’anni è stato vittima di un’aggressione questa mattina, poco dopo le 6:00, all’interno della stazione della metropolitana di Loreto, sulla linea 2, a Milano. Il ragazzo, che al momento dell’incidente non aveva documenti, ha subito vari tagli alle braccia e una ferita non profonda al torace.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Dopo l’aggressione, il ventenne è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda, dove è stato ricevuto per le cure necessarie. Le sue condizioni sono state monitorate e, fortunatamente, non sembrano essere in pericolo di vita.

I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire la natura e le circostanze dell’incidente. Al momento, gli investigatori stanno esaminando tutte le possibili piste, inclusa quella di una lite o di un’aggressione premeditata, per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Appello a testimoni e analisi delle telecamere di sicurezza

Le autorità stanno cercando testimoni che possano aver visto l’aggressione o che dispongano di informazioni utili a fare luce sull’accaduto. Inoltre, stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella stazione della metro di Loreto per identificare il responsabile o i responsabili dell’attacco.