Diletta Leotta: “Una collega mi ha molto ferito, terribile cosa mi ha detto”

Diletta Leotta ha recentemente condiviso in un’intervista con “Effe” le sfide e le difficoltà affrontate nel corso della sua carriera, in particolare riguardo ai commenti sessisti e alle dinamiche competitive nel settore.

Leotta, diventata un volto noto della televisione italiana e influente sui social media, ha descritto come il successo abbia portato con sé non solo opportunità ma anche ostacoli significativi.

Uno degli episodi più dolorosi per Leotta è stato un commento denigratorio ricevuto da una collega di Sky Sport, che le ha detto: “Sei qui solo per le tette”. Questa frase, pronunciata quando Diletta aveva solo vent’anni, l’ha profondamente ferita, spingendola a un pianto liberatorio una volta tornata a casa. Questo evento ha segnato un punto di svolta per la conduttrice, che ha deciso di reagire con determinazione.

La reazione di Leotta: educazione e professionalità

In risposta alle critiche e ai pregiudizi, Diletta Leotta ha scelto di puntare sull’educazione e sulla formazione: “Poi ho tirato fuori il leone che è in me, ho studiato tanto, mi sono laureata, così che nessuno potesse mai più dirmi una frase del genere”. Questo percorso l’ha aiutata a consolidare la sua posizione e a combattere il sessismo nel suo ambiente di lavoro.

Leotta ha attribuito la natura di questi commenti a una “strana competizione femminile”, soprattutto in campi tradizionalmente dominati dagli uomini, come quello sportivo. Secondo la conduttrice, questa rivalità può essere intensa, seguendo la logica del “mors tua vita mea”. Tuttavia, Diletta è convinta che una maggiore presenza femminile in questi settori potrebbe mitigare la competitività e creare un ambiente più collaborativo e meno ostile.

Solidarietà e amicizia: il rapporto con Elodie

Nonostante le sfide, Diletta Leotta ha trovato solidarietà e supporto in alcune colleghe, come la cantante Elodie, con cui ha sviluppato un legame profondo: “A me è successo con Elodie, che è come una sorella per me”. Trasferitesi a Milano nello stesso periodo, le due hanno condiviso molte esperienze e si sono supportate reciprocamente, in particolare durante la gravidanza di Diletta.

Elodie è stata una figura di supporto importante per Diletta, dimostrandosi una “zia dolcissima” per la figlia Aria Rose, nata dalla relazione con Loris Karius.