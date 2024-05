Puglia, gravissimo incidente all’alba: sei auto coinvolte, undici feriti, due in codice rosso

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale ha coinvolto sei veicoli e ha causato undici feriti, di cui due in condizioni gravi, sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari. L’incidente è avvenuto all’alba di oggi, domenica 19 maggio 2024, poco dopo le 3:00, all’altezza dell’uscita per Specchiolla, sulla carreggiata in direzione sud verso il capoluogo adriatico.

Intervento di soccorso e indagini in corso

Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorritori del 118. Due delle undici persone coinvolte sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite, nessuna delle vittime è in pericolo di vita.

La polizia stradale sta attualmente investigando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che la causa dell’incidente possa essere stata l’asfalto reso viscido dalle recenti piogge, che potrebbe aver contribuito a rendere il tratto di strada particolarmente pericoloso.

Disagi al traffico e operazioni di recupero

A causa dell’incidente, la carreggiata in direzione sud è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti. Il traffico è stato deviato sulla complanare, causando rallentamenti e code.

Le operazioni di recupero e di riapertura della strada sono proseguite fino alle 8:30 di domenica mattina, con gli operatori che hanno lavorato intensamente per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.