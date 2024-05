Tragico scontro frontale, morti tre ragazzi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Villa Literno, in provincia di Caserta, dove tre giovani ragazzi hanno perso la vita. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte su via delle Dune, dove due automobili si sono scontrate frontalmente.

Dinamica dell’incidente e intervento dei soccorsi

Una delle auto coinvolte nell’incidente ha finito la sua corsa al margine della carreggiata, mentre l’altra si è ribaltata al centro della strada. I tre giovani, che erano all’interno dell’auto ribaltata, sono rimasti incastrati nell’abitacolo, in una scena drammatica che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa è intervenuta prontamente, lavorando con determinazione per estrarre i tre occupanti. Nonostante gli sforzi, quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei giovani.

H2 Indagini in corso per chiarire le cause

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e individuare le possibili responsabilità. L’area dell’incidente è stata isolata per permettere agli investigatori di lavorare senza interferenze e per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti in sicurezza.

Le indagini sono in corso, e non si esclude che possano essere disposte autopsie sulle salme dei tre giovani per comprendere più a fondo le cause della tragedia. L’intera comunità di Villa Literno è in lutto per la perdita di questi tre giovani, le cui vite sono state strappate in modo così improvviso e violento.