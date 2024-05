Addio a Franchino, icona della musica dance italiana

0 Condivisioni acebook Twitter

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Francesco Principato, meglio conosciuto come Franchino, che ha lasciato un segno indelebile nella scena dance e nelle discoteche di tutta Italia e oltre.

La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia, che ha annunciato il triste evento attraverso i social network.

Franchino è deceduto all’età di 71 anni, dopo essere stato ricoverato in ospedale per alcune settimane. La sua morte è avvenuta nella mattinata del 19 maggio 2024, lasciando un vuoto nel cuore di molti fan e colleghi.

Dalla Sicilia alla Toscana: la vita e la carriera di Franchino

Nato in Sicilia, Franchino si trasferì in Toscana all’età di 18 anni, dove iniziò la sua carriera nel mondo della musica. Visse a lungo nell’Empolese Valdelsa, tra Empoli e Montelupo, luoghi dove mosse i primi passi come vocalist e dove iniziò a farsi conoscere per il suo stile unico e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

Successivamente, si stabilì a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, dove continuò la sua carriera e la sua vita. Le sue esibizioni erano caratterizzate da un’intensa energia e da una capacità di connettersi con il pubblico, rendendolo una figura amata e rispettata nel panorama musicale.

L’eredità e il ricordo di Franchino

La famiglia di Franchino ha espresso il proprio dolore, ma anche la gratitudine per il tempo trascorso con lui: “Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio”.

La cerimonia funebre si svolgerà in forma strettamente privata, rispettando il desiderio della famiglia e degli amici più stretti.