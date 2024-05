Incidente stradale mortale, muore a 24 anni Dimitri Iannone de “Il Collegio

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Dimitri Iannone, noto al pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del docu-reality di Rai 2, “Il Collegio”.

Dimitri aveva solo 24 anni quando, insieme ad altri due giovani, ha perso la vita in un terribile schianto avvenuto a Villa Literno, in Campania.

Dettagli dell’incidente che ha coinvolto l’ex concorrente de “Il Collegio”

Il drammatico incidente è avvenuto poco prima dell’alba, nei pressi dello svincolo della Nola-Villa Literno. Dimitri e i suoi amici, una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 23 anni, viaggiavano a bordo di una 500 Abarth. La vettura si è scontrata frontalmente con una 500 X, guidata da una coppia di 54enni che ha riportato ferite in seguito all’impatto. Un quarto occupante dell’Abarth è rimasto ferito.

I soccorritori, arrivati sul posto, hanno trovato una scena devastante: una delle auto era ancora al centro della carreggiata, mentre l’altra era finita fuori strada a causa della forza dell’impatto.

Le indagini in corso

Le auto coinvolte nell’incidente sono state poste sotto sequestro e l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulle tre vittime per chiarire le dinamiche e le cause esatte del tragico evento. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge e le indagini sono ancora in corso per determinare la responsabilità nell’accaduto.

Dimitri Iannone era diventato popolare grazie a “Il Collegio 1960”, dove aveva partecipato a soli diciassette anni. Era noto per la sua educazione e simpatia, qualità che lo avevano reso uno dei volti più amati del programma. Oggi, ex compagni di scuola e fan del programma esprimono il loro cordoglio e la loro incredulità sui social, ricordando con affetto il giovane scomparso.

Il mondo della televisione e dei reality, insieme alla comunità di Villa Literno, piange la scomparsa di un giovane pieno di vita, la cui esistenza è stata tragicamente interrotta.