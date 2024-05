Bambino di 7 anni ingoia una matita, i medici gli fanno bere liquidi finchè non la espelle

0 Condivisioni acebook Twitter

Un bambino di 7 anni è riuscito a ingerire una matita lunga 10 centimetri senza subire alcun danno. Questo strano caso ha catturato l’attenzione del mondo medico, con i dettagli che sono stati analizzati e pubblicati sulla rivista Radiology Case Reports.

Dettagli dell’incidente

Il giovane, che ha aspettato quattro ore prima di informare i genitori dell’accaduto, non ha mostrato segni di disagio, nonostante la matita fosse conficcata nel suo stomaco. Gli esami radiologici effettuati al torace e all’addome hanno rivelato la posizione esatta della matita, spingendo i medici a optare per una sorveglianza attenta piuttosto che per un intervento immediato.

Il bambino è stato monitorato per otto ore nel Kathmandu Medical College and Teaching Hospital, durante le quali i medici gli hanno consigliato di consumare molti liquidi e di mangiare soltanto una banana. Una seconda radiografia ha mostrato che la matita si era spostata verso la giunzione ileocecale, un’area critica tra l’intestino tenue e il crasso.

La matita espulsa naturalmente

Prima di sottoporsi a un ulteriore controllo radiografico, il bambino ha espulso la matita interamente, senza bisogno di ulteriori interventi medici. Una terza scansione ha confermato che non vi erano tracce della matita nel tratto gastrointestinale del bambino, permettendo ai medici di dimetterlo il giorno seguente.

Analisi dei medici

I medici hanno commentato l’incidente come un caso raro e fortunato, evidenziando che l’ingestione di corpi estranei è comune tra i bambini di età compresa tra sei mesi e sei anni. Tuttavia, la maggior parte di questi casi non richiede interventi, poiché circa l’80-90% dei corpi estranei passano naturalmente. Il passaggio di un oggetto lungo e affilato come una matita, però, è considerato molto difficile a causa dei restringimenti naturali presenti nell’apparato digerente.