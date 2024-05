Fedez portato d’urgenza in ospedale, il rapper non sta di nuovo bene

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez ha affrontato un’improvvisa emergenza medica che lo ha costretto a recarsi d’urgenza al pronto soccorso per seri problemi di stomaco.

Fabrizio Corona, attraverso l’account Instagram di Dillingernews, ha rivelato che il noto rapper non parteciperà al debutto del programma di Alessandro Cattelan, “Da vicino nessuno è normale”, previsto per la serata su Rai 2. La situazione ha suscitato grande preoccupazione tra i fan e i media, dato che Fedez è stato dichiarato assente per “motivi di salute” tramite un comunicato ufficiale della Rai. Questa indiscrezione ha gettato nuova luce su possibili cause non legate alle precedenti controversie mediatiche o legali in cui il rapper è stato coinvolto.

Dietro l’assenza di Fedez: verità o strategia?

Molti hanno speculato che l’assenza di Fedez dalla trasmissione di Cattelan potrebbe essere una manovra per evitare ulteriori controversie, specialmente considerando la sua recente implicazione nelle indagini relative alla rissa con Cristiano Iovino. Inizialmente, si pensava che i “motivi di salute” annunciati fossero solo un pretesto. Tuttavia, l’affermazione di Corona ha riacceso l’allarme su reali problemi di salute che potrebbero affliggere il rapper.

Il precedente medico e la situazione attuale di Fedez

Nel 2022, a Fedez fu diagnosticato un raro tumore neuroendocrino al pancreas, trattato con successo attraverso un intervento chirurgico. L’ottobre successivo, l’artista fu nuovamente ricoverato d’urgenza per un’emorragia interna causata da ulcere. Questi eventi hanno messo in luce la fragilità della sua condizione post-operatoria e la necessità di seguire un rigoroso regime di trattamento per prevenire ricadute. Il dottor Massimo Falconi, che lo ha operato, ha sottolineato l’importanza delle prescrizioni farmacologiche e alimentari per Fedez. Attualmente, la preoccupazione per il suo stato di salute è alta, e si attendono aggiornamenti sulle sue reali condizioni.