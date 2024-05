Affari tuoi, Cristina accetta 19.000 euro perché: “Mi danno serenità”

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella puntata di “Affari tuoi” trasmessa ieri, domenica 19 maggio, i concorrenti Cristina e Giacomo, provenienti dalla regione Umbria, hanno deciso di accettare l’offerta di 19.000 euro proposta dal dottore.

Questa scelta è stata fatta nonostante nel gioco rimanessero ancora in palio 200.000 euro. La coppia ha preferito optare per la sicurezza piuttosto che rischiare di tornare a casa senza nulla, specialmente considerando che nel loro pacco c’era una somma simbolica di soli 75 euro.

Lavoro e sacrifici: la storia di Cristina e Giacomo

Cristina e Giacomo hanno condiviso la loro storia con il pubblico e con il conduttore Amadeus, raccontando di come si sono conosciuti e di come hanno costruito la loro vita insieme. “Ci siamo conosciuti grazie al ballo, stiamo insieme da 7 anni. Tutto è cominciato durante una serata in cui ho accompagnato delle amiche e ho incontrato Giacomo, che mi chiese di ballare”, ha detto Cristina. Da quel momento, la loro relazione è fiorita, culminando nell’acquisto e nella personalizzazione di una casa. “Abbiamo comprato casa, abbiamo fatto tutto da soli, abbiamo realizzato noi la casa. Abbiamo fatto gli imbianchini, i muratori”, ha continuato Cristina.

Durante il gioco, la coppia ha mostrato un approccio prudente ma determinato. Dopo aver rifiutato una prima offerta di 44.000 euro e successive offerte simili, la tensione è aumentata quando hanno eliminato i pacchi con 100.000 euro e 75.000 euro, portando il dottore a proporre 35.000 euro. Tuttavia, guidati dal desiderio di non aggravare la loro situazione economica e dalla ricerca di una certa leggerezza di vivere, hanno scelto di accettare 19.000 euro. “Non mi sento stabile a casa, è calata tanto l’offerta. Se pesco 200.000 euro, le possibilità di vincere si azzerano. Non mi piace la Regione Fortunata. Abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre fatto tutto da soli con tanti sacrifici e sofferenze. Non sono tanti, ma per me sì. Non risolvono i problemi però ci danno un po’ di leggerezza, anche se per poco. Non voglio andare a casa senza niente. Siamo riusciti a fare tanto senza niente, 19.000 euro mi fanno andare a letto con serenità”, ha spiegato Cristina.

Il significato dietro la scelta

Per Cristina e Giacomo la scelta di accettare 19.000 euro rappresenta non solo un guadagno economico ma anche un investimento nel loro benessere emotivo e nella tranquillità di poter continuare a costruire il loro futuro insieme.