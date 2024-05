Paolo Bonolis alla festa per l’Iter fa una battuta al vetriolo: “Quale è l’unica cosa che so”

0 Condivisioni acebook Twitter

Ieri, Domenica 19 maggio, è stato un giorno di grande festa per l’Inter e i suoi tifosi, celebrando il 20° scudetto della loro storia in un San Siro gremito, al termine di una partita contro la Lazio che si è conclusa con un pareggio. Al centro di questa celebrazione, tra i personaggi noti, c’era Paolo Bonolis, noto tifoso e volto televisivo, che ha condiviso la sua gioia con i microfoni di DAZN, mostrando tutta la sua ironia e il suo affetto per la squadra.

Nel post-partita, mentre la squadra di Inzaghi festeggiava con il tradizionale “pasillo”, Bonolis ha colto l’occasione per esprimere il suo supporto, non solo ai giocatori ma a tutto l’ambiente che circonda l’Inter. “Dobbiamo ricordare che dietro ai calciatori ci sono sempre dei ragazzi che hanno un carico di responsabilità enorme già a giovanissima età”, ha spiegato Bonolis. Ha poi aggiunto che dietro ogni prestazione ci sono vite complesse, famiglie e responsabilità che influenzano le prestazioni in campo.

Il delicato equilibrio tra festa e questioni societarie

Nonostante la festa, non si può ignorare il delicato momento societario che l’Inter sta attraversando. Con il possibile passaggio di proprietà dal gruppo cinese Suning al fondo americano Oaktree, c’è una sensazione di incertezza che aleggia intorno al futuro del club. Nei momenti di celebrazione, alcuni tifosi hanno mostrato il loro supporto per Steven Zhang con striscioni come “Grazie Steven”, ma la preoccupazione per il futuro rimane palpabile.

In questo contesto, la domanda sul mercato dell’Inter è stata inevitabile. Bonolis, con la sua solita verve, ha risposto alle domande su quale tipo di giocatore l’Inter dovrebbe cercare. “Se dovessi prendere un giocatore prenderei un attaccante”, ha detto inizialmente, mostrando una chiara visione delle necessità sportive della squadra.

Ironia e realtà: il commento di Bonolis sul mercato

Tuttavia, quando gli è stato chiesto di commentare più dettagliatamente il tipo di mercato che l’Inter potrebbe fare, Bonolis ha mostrato un sorriso amaro, svelando un’ironia che nasconde una certa preoccupazione: “Non lo so, so solo che mi hanno chiesto un prestito…”. Questa risposta non solo ha sottolineato l’incertezza finanziaria che potrebbe influenzare il club, ma ha anche messo in luce l’abilità di Bonolis di usare l’humor per commentare situazioni complesse e delicate.