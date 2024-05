Valentina Vezzali eliminata non saluta prima di andarsene, botta e risposta al veleno con Vladimir Luxuria: “Ho fatto ciò che sentivo”, la conduttrice: “Ecco cosa sei”

0 Condivisioni acebook Twitter

Luxuria perde le staffe con Valentina Vezzali

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5 il 19 maggio, un episodio ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media. Vladimir Luxuria, nota per il suo approccio generalmente pacato con i concorrenti, ha perso le staffe in un confronto diretto con Valentina Vezzali, ex schermitrice e concorrente del reality show.

La tensione dopo l’eliminazione

Il momento di tensione si è verificato subito dopo l’annuncio dell’eliminazione di Vezzali, che si è trovata al ballotaggio finale contro un altro concorrente, Artur. Decisa dal voto del pubblico, l’eliminazione di Vezzali ha scatenato una serie di reazioni inaspettate, soprattutto da parte della concorrente, che ha tentato di lasciare la palapa immediatamente dopo l’annuncio.

Luxuria interviene

Luxuria, intercettando l’intenzione di Vezzali di andarsene senza salutare, ha fermato l’ex schermitrice con parole chiare: “Valentina, ascolta.. vedo che te ne stavi scappando ma io non voglio che tu lasci l’Isola con questo spirito. Davvero. Hai fatto un percorso, è vero che ti hanno mandato in nomination ma è stato il pubblico a decidere che tu vada via, quindi non è colpa dei tuoi compagni naufraghi, che ti chiedo di salutare almeno con un sorriso se non con un abbraccio”.

La replica di Vezzali

In risposta, Vezzali ha esposto il suo punto di vista: “Vladi, io non do la colpa ai miei compagni. Ringrazio anzi per questo mio percorso e il pubblico per avermi seguito. Faccio un grande in bocca al lupo e che vinca il migliore”. Tuttavia, Luxuria ha insistito, sottolineando un atteggiamento che le è sembrato inappropriato: “Scusa Valentina a me piace essere sincera: perché stavi andando via così senza salutare nessuno? Eri incavolata, imbronciata. Un po’ infantile: scusa, adesso lo dico. Ti ho difesa fino ad adesso”.

Vezzali ha quindi risposto: “Ho salutato, ho fatto quello che mi sentivo di fare”.

Il bacio di Giuda

Nel proseguo della situazione, mentre il gruppo si alzava per salutare Vezzali, Luxuria ha ricordato una delle regole del gioco, il “bacio di Giuda”, che equivale a una nomination. Vezzali ha chiesto di fare un’eccezione e di non dare il bacio, ma Luxuria ha ribadito l’importanza di seguire le regole. Alla fine, Valentina ha scelto di baciare Greta, segnando la sua ultima azione nel gioco.