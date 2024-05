Geppi Cucciari risponde a un hater con ironia tagliente, boom di like per lei

0 Condivisioni acebook Twitter

L’episodio su Twitter diventa virale

Geppi Cucciari è nota per il suo spirito arguto e la sua prontezza nel rispondere a critiche e commenti negativi. Questa sua abilità è stata messa nuovamente in mostra in un recente scambio su Twitter che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media.

Il monologo controverso e la critica

Tutto è iniziato quando Geppi Cucciari, nella trasmissione “Splendida cornice”, ha eseguito un monologo tratto da “Ricordatevi come mi pare”, l’opera postuma della scrittrice Michela Murgia. Il monologo ha riscosso successo e ottenuto ottimi ascolti, ma ha anche suscitato le critiche del giornalista Nicola Porro. Quest’ultimo ha commentato: “Un monologo della compianta Michela Murgia e tra i tutti i testi possibili di un intero libro sceglie proprio quello contro Matteo Salvini? Alla faccia di Tele Meloni”.

La risposta di Cucciari a un insulto diretto

Un utente di Twitter, riprendendo le critiche di Porro, ha rivolto un insulto diretto a Geppi Cucciari, scrivendo: “Geppi Cucciari vai a fanc*lo”. La risposta di Cucciari non si è fatta attendere ed è stata tanto semplice quanto devastante: “Senz’altro ti trovo già lì”.

La reazione del pubblico e dei follower

La risposta di Geppi Cucciari ha rapidamente fatto il giro dei social media, diventando virale per la sua immediatezza e il suo humor tagliente. I follower della presentatrice e del pubblico più ampio hanno apprezzato la sua capacità di gestire con leggerezza e intelligenza le critiche, trasformando un commento negativo in un momento di humor che ha rafforzato la sua immagine di persona affabile e pronta a rispondere senza perdere il sorriso.