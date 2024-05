Puglia, terribile incidente stradale, neonata in coma

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la vita di una famiglia di Orta Nova, in provincia di Foggia. L’incidente, le cui cause sono ancora sotto indagine, ha visto coinvolti il padre, la madre e la loro piccolissima figlia di soli pochi mesi.

Condizioni critiche per la neonata trasferita a San Giovanni Rotondo

Il violento impatto ha causato gravi conseguenze per tutti i membri della famiglia. Il padre è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo, mentre la madre è stata ricoverata all’ospedale di Andria. La situazione più critica riguarda però la neonata, che a seguito del trauma ha subito un grave trauma cranico. La piccola è stata immediatamente trasferita a Casa Sollievo della Sofferenza, dove è stata posta in coma farmacologico in un tentativo disperato di salvare la sua vita.

Una comunità in attesa di risposte e speranza

Orta Nova e tutta la provincia di Foggia sono ora in attesa di ulteriori sviluppi, mentre le autorità procedono con le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, si stringono attorno alla famiglia colpita, sperando in notizie positive che possano alleviare il peso di questa tragedia.

La situazione rimane delicata, e tutti gli occhi sono puntati sui medici che stanno lottando per salvare la vita della piccola.