Paola Barale non usa mezzi termini: “E’ meglio essere fidanzata contemporaneamente con due uomini”

Paola Barale, conosciuta per la sua spontaneità e il suo spirito libero, si è recentemente espressa in maniera piuttosto diretta e sincera riguardo la sua visione dei rapporti amorosi. Attualmente in scena al Teatro Golden di Roma con la commedia “Tris di cuori”, Barale interpreta il ruolo di Maria Teresa, una scrittrice di romanzi romantici che vive contemporaneamente due storie d’amore: una con Giorgio, un professore di matematica all’antica, e l’altra con Danny, un musicista senza soldi.

La sua filosofia sui rapporti di coppia

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Barale ha approfondito il suo punto di vista sui rapporti di coppia, sottolineando come spesso un singolo partner non sia sufficiente per avere un rapporto perfetto. “Molto spesso non basta una persona sola per avere un rapporto perfetto – ammette Barale – È forse per questo che i rapporti a due, quelli esclusivi che sogniamo tutti, oggi sono sempre più rari.”

La conduttrice e attrice ha poi toccato un tema delicato come quello del tradimento, sottolineando come sia una realtà quasi universale, da cui neanche lei è stata immune. Tuttavia, ricorda con affetto e ammirazione il rapporto tra i suoi genitori, durato 60 anni, come esempio di un legame rispettoso, sebbene “d’altri tempi”.

La visione di un rapporto a tre come scelta onesta

Approfondendo ulteriormente la sua visione personale, Barale ha esposto la sua preferenza attuale per un modello di relazione meno tradizionale: quello di avere due partner contemporaneamente. “Oggi credo che riuscire ad avere due situazioni in contemporanea voglia dire avere dei rapporti onesti e molto elevati,” ha spiegato, aggiungendo che questa scelta, pur non avendola ancora sperimentata, rappresenta per lei un’ipotesi concreta per il futuro.

Single e felice, con una forte indipendenza

Al momento, Paola Barale è single e sembra affrontare questa fase della sua vita con serenità e determinazione. “Vorrei un uomo che abbia tempo per me. Di solito devono sempre scappare, e io non ho voglia di correre dietro a nessuno,” ha affermato, evidenziando come la sua indipendenza e la mancanza di figli le permettano di vivere le separazioni senza eccessive sofferenze.