Alessandro Barbero stregato da Bari: “Come deve essere bello vivere vicino al mare”

Il professor Alessandro Barbero è tornato a Bari, e il capoluogo pugliese lo accoglie come una star. La sua visita è densa di eventi: ha iniziato con una sessione di firma copie presso la libreria Laterza per i lettori che avevano acquistato il suo libro All’arme! I priori fanno carne! durante una festa di compleanno della libreria il 30 aprile. Successivamente, ha introdotto l’opera Il labirinto di Creta del maestro Nicola Piovani, al Teatro Petruzzelli, eventi previsti per il 18 e il 19 maggio.

Barbero, affezionato a Bari grazie ai suoi frequenti soggiorni, ha condiviso le sue impressioni sulla città in un’intervista a Repubblica. “Ed è una delle conseguenze felici del mio rapporto con Laterza, altrimenti non sarebbe così ovvio abitando dall’altro capo dell’Italia venirci così spesso,” ha spiegato. Questo legame trentennale con la casa editrice Laterza ha permesso allo storico di approfondire la sua conoscenza e apprezzamento per Bari, descrivendola come “una città meravigliosa”.

La bellezza di Bari vista attraverso gli occhi di Barbero e di sua moglie

Barbero ha poi raccontato un aneddoto personale che sottolinea l’attrattiva della città: “Ieri mia moglie è arrivata da Torino, è partita sotto la pioggia, e poi mi ha inviato un messaggio scrivendomi ‘Sono a un metro dal mare!’”. Queste parole riflettono non solo l’incanto di vivere vicino al mare, ma anche il contrasto con la grigia pioggia di Torino, sottolineando quanto sia piacevole la vita in una città balneare come Bari.

Il suo apprezzamento per Bari non si limita agli aspetti accademici o letterari. La sua visione della città è intrisa di una chiara ammirazione per il suo stile di vita, la sua cultura e il suo ambiente naturale. “Come si deve vivere bene, anche se la vedo da fuori,” ha commentato Barbero, sottolineando come, nonostante la sua posizione esterna, percepisca la qualità di vita che Bari offre.

Un rapporto duraturo con la città e la cultura di Bari

Il rapporto di Barbero con Bari è splendido e la sua presenza al Teatro Petruzzelli e i suoi frequenti viaggi in città testimoniano un legame che va oltre il professionale, entrando nel personale e nell’affettivo.