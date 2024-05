Elisabetta Gregoraci: “E’ strano che la gente pensi che ho sposato Briatore per i soldi”

0 Condivisioni acebook Twitter

Elisabetta Gregoraci, nota showgirl e conduttrice televisiva, ha recentemente affrontato alcune domande dei suoi follower su Instagram, tra cui una particolarmente intima e delicata riguardante la sua precedente relazione con Flavio Briatore. La Gregoraci e Briatore, tra i personaggi più noti del panorama mondano italiano, hanno avuto una storia d’amore da cui è nato il loro figlio, Nathan Falco, ma si sono separati diversi anni fa.

La risposta di Gregoraci al pregiudizio

Durante questo scambio con i fan, Elisabetta Gregoraci ha risposto a un utente che le chiedeva quanto il pregiudizio di essere stata con Briatore “solo per soldi” avesse influenzato la sua vita. La showgirl ha risposto con una notevole serenità, pur sottolineando il peso di tale pregiudizio sulla sua carriera e sulla percezione pubblica: «Tanto. Tantissimo. Ancora oggi spesso mi viene detta questa cosa nonostante il tempo e la famiglia costruita e un lavoro totalmente indipendente dalla relazione».

Un rapporto costruttivo post-separazione

Nonostante le difficoltà e i pregiudizi, Elisabetta Gregoraci ha evidenziato come il suo rapporto con Flavio Briatore sia rimasto solido, soprattutto per il bene del loro figlio. Ha spiegato di essersi trasferita a Montecarlo per permettere a Nathan Falco di crescere vicino al padre. “Ogni sera cenano insieme”, ha rivelato Elisabetta, mostrando un esempio di co-genitorialità funzionante e matura, nonostante le sfide del passato e i pregiudizi esterni.

La lotta di Gregoraci contro i pregiudizi

Elisabetta Gregoraci, con questa apertura sui social, dimostra di voler affrontare apertamente i pregiudizi che hanno segnato la sua vita personale e professionale. La sua carriera, ricca di impegni televisivi e eventi, mostra come sia riuscita a stabilire un percorso indipendente, lontano dalle ombre di una relazione che ha fatto molto parlare.

La showgirl continua a essere un volto amato dal pubblico, e la sua trasparenza e sincerità nei confronti dei fan contribuiscono a rafforzare la sua immagine di una donna forte e indipendente, capace di superare le etichette e costruire un futuro su basi solide, professionali e personali.