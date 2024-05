Al Bano compie gli 81 anni, Romina gli fa gli auguri sui social, immediato l’intervento di Loredana Lecciso

0 Condivisioni acebook Twitter

Al Bano Carrisi ha celebrato il suo 81° compleanno in un clima di festa che ha visto protagonisti i sentimenti, i ricordi e qualche scintilla di gossip. Il famoso cantante di Cellino San Marco, recentemente al centro delle polemiche per la sua interpretazione dell’Inno di Mameli, ha ricevuto auguri molto speciali da due donne importanti della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso.

La performance di Al Bano e le reazioni

Prima di immergersi nelle celebrazioni private, Al Bano ha affrontato alcune critiche per la sua esibizione dell’inno nazionale, che molti hanno definito eccessivamente personalizzata. In risposta, il cantante ha commentato: “Ormai ho capito che c’è una parte dell’Italia che stravede per me e un’altra che non mi sopporta, ma questo è successo anche a Cristo, figuriamoci a un povero cristiano come me.” Un parallelo audace che ha certamente alimentato ulteriori discussioni.

Romina Power fa gli auguri a Al Bano

Il compleanno di Al Bano è stato segnato da una dedica affettuosa e inaspettata da Romina Power, sua ex moglie e madre dei suoi figli. Romina ha scelto Instagram per esprimere i suoi sentimenti: “Auguro ad Albano un felice compleanno oggi ed ogni bene sia oggi che sempre,” ha scritto, allegando una loro foto di giovani. Questa mossa ha destato attenzione, soprattutto perché ha preceduto qualsiasi altra comunicazione pubblica da parte di Loredana Lecciso.

La risposta di Loredana Lecciso

Non volendo rimanere in ombra, Loredana Lecciso ha risposto con un post su Instagram che sembrava quasi una diretta replica agli auguri di Romina. Loredana ha condiviso un video che la mostra in un hotel, sorridente e felice, mentre cerca di inquadrare Al Bano nel frame. “Auguri Al,” ha scritto, seguito da un emoji a forma di cuore, una dedica semplice ma eloquente che ha evitato di alimentare ulteriori speculazioni o tensioni.

Un triangolo amoroso che non scuote i fan

Nonostante le dinamiche complesse e il passato ricco di intrecci sentimentali, i fan di Al Bano hanno scelto di concentrarsi sul festeggiato, inviando messaggi di affetto e auguri. Sia Romina sia Loredana hanno dimostrato, nel loro modo, un profondo legame con il cantante, evidenziando come, nonostante tutto, il rispetto e l’affetto continuino a definire le loro relazioni con lui.