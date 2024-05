Due fratellini di 9 e 14 anni orfani vengono affidati al nonno, l’uomo li uccide e poi si toglie la vita

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 72 anni ha compiuto un gesto estremo e inconcepibile, uccidendo i suoi due nipoti, di 9 e 14 anni, per poi togliersi la vita. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, ma i dettagli sono emersi solamente il giorno seguente, quando i corpi sono stati scoperti dalle autorità.

La sequenza degli eventi

In Spagna, il nonno si è barricato in casa con i nipoti, dando inizio a un drammatico sequestro che ha attirato l’attenzione della Guardia Civile e di altri membri della famiglia. Nonostante i tentativi di negoziazione, la situazione si è conclusa nel modo più tragico possibile: l’uomo ha usato un fucile per uccidere i bambini e poi si è suicidato con la stessa arma.

Il background del tragico evento

Le ragioni dietro questo estremo atto di violenza non sono ancora completamente chiare. Tuttavia, la stampa locale e alcuni rapporti suggeriscono che il nonno potrebbe aver agito sotto l’impulso di un profondo trauma, legato alla recente morte dei genitori dei bambini in un incidente. Dopo la tragedia, i minori erano stati affidati alle cure del nonno, una decisione che ora si rivela parte di una catena di eventi catastrofici.

La comunità di Huétor Tájar e l’intera nazione spagnola sono sotto shock.

Esperti di psicologia e criminologia stanno cercando di analizzare il caso, cercando di comprendere le dinamiche che possono aver spinto un uomo anziano a compiere un gesto così estremo e doloroso. Le autorità hanno avviato un’indagine completa per cercare di dare una risposta ai tanti interrogativi che circondano questa tragedia.

Il dolore di una comunità

Le scuole frequentate dai bambini stanno organizzando sessioni di supporto psicologico per i compagni di classe e per tutto il personale.