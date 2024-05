Bimbo di 4 anni precipita da un terzo piano mentre la mamma allatta il fratellino

0 Condivisioni acebook Twitter

Un drammatico incidente ha turbato la comunità di Arezzo, dove un bambino di soli 4 anni e mezzo è precipitato dalla finestra di un appartamento situato al terzo piano di un edificio nel rione popolare di Saione, in via del Trionfo. L’incidente è avvenuto mentre la madre del piccolo era impegnata ad allattare il fratellino.

Il momento del dramma

Il bambino, in un momento di distrazione della madre, originaria del Bangladesh, ha sfuggito alla sua vigilanza. Stando alle prime ricostruzioni fornite dalla polizia, il bambino stava giocando in terrazza, in prossimità della madre, quando improvvisamente ha scavalcato la ringhiera, cadendo da un’altezza notevole.

La reazione dei vicini e l’intervento dei soccorsi

Fortunatamente, alcuni vicini di casa hanno assistito all’accaduto e hanno immediatamente allertato il 118. I soccorritori sono intervenuti prontamente e hanno trasferito il bambino all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso, una condizione che indica la massima gravità delle sue ferite.

Indagini in corso

La Polizia di Stato sta conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Al momento dell’incidente, in casa, oltre alla madre, erano presenti anche gli zii dei bambini, mentre il padre non era presente.