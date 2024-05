Fedez sui social rompe il silenzio: “Cosa mi è accaduto nel weekend”

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez ha voluto fare chiarezza e tranquillizzare i fan riguardo alle sue condizioni di salute, recentemente al centro di numerose speculazioni. “Ciao a tutti, voglio rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma niente di grave. Non capisco perché stiano dicendo che sono in fin di vita”, ha dichiarato il rapper in una storia su Instagram, per dissipare i dubbi.

Dettagli sul malore

Come confermato dal suo staff a Leggo, Fedez non si è sentito bene lo scorso fine settimana ed è stato visitato al pronto soccorso. Non è stato necessario il ricovero, ma il malore ha suggerito alcune ore di riposo, il che ha portato all’annullamento della sua partecipazione alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, il programma di Alessandro Cattelan trasmesso su Rai2 a partire dal 20 maggio. Inizialmente, l’Ansa, citando fonti vicine allo staff del cantante, aveva parlato di una situazione “più grave di quanto immaginato in un primo momento”.

Il mistero del ricovero

Il rapper, dopo aver confermato la sua presenza nel programma di Cattelan, ha dovuto annullare la partecipazione “per motivi di salute”. Di un presunto ricovero aveva parlato inizialmente Fabrizio Corona, citando fonti vicine a Fedez. Dal suo entourage arriva però la smentita: “Federico non è ricoverato”. Lo scorso ottobre, il cantante era stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Raccontando la sua esperienza, Fedez aveva spiegato: “Ho perso metà del mio sangue, ero moribondo”. “Avevo l’emocromo a 7, anziché a 14”, aveva aggiunto il rapper, “Così sono intervenuti d’urgenza, per fermare l’emorragia, cauterizzare, insomma fare tutto il necessario per fermare il sanguinamento delle ulcere”.

Tumore al pancreas, quali sono i sintomi da non sottovalutare

Ho dovuto anche fare due trasfusioni. Dall’ospedale era poi uscito mano nella mano con la moglie Chiara Ferragni, dalla quale nel frattempo si è separato. Adesso i fan tornano a preoccuparsi per le sue condizioni di salute. Dal 2022, Fedez sta affrontando un tumore al colon, per il quale ha subito un’importante operazione e che gli ha portato diversi problemi di salute collegati, come raccontato dallo stesso cantante.

Il malore e la visita al pronto soccorso

Fedez è stato al pronto soccorso per problemi di salute, ma non è ricoverato: è quanto fa sapere lo staff del rapper 34enne. Dopo essere stato visitato, Federico Lucia ha fatto ritorno a casa. Le sue condizioni di conseguenza non sono gravi da richiedere un ricovero ospedaliero. Il malessere era già presente sabato, quando avrebbe dovuto registrare la puntata della nuova trasmissione di Alessandro Cattelan. L’ex di Chiara Ferragni già non si sentiva bene e quindi – rende noto lo staff – non ha potuto partecipare alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, in onda stasera su Rai2.