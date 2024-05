Durante una festa di famiglia sparisce bambina di 6 anni, la ritrovano poco lontano priva di sensi, muore appena arriva in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Una bambina di soli 6 anni, scomparsa durante una festa di famiglia, è stata successivamente trovata priva di sensi in un bosco e poi dichiarata morta.

La famiglia che vive nel Canton Vallese in Svizzera ha potato la bambina all’ospedale di Losanna.

La scomparsa e il ritrovamento

La bambina partecipava a una festa in una struttura ricreativa affittata per l’occasione a Ravoire, nel canton Vallese. Intorno alle 17:00, mentre stava giocando nelle vicinanze, è sparita, scatenando immediatamente l’allarme. La richiesta di aiuto è stata lanciata alla polizia cantonale poco meno di un’ora dopo la sua scomparsa. Circa 70 professionisti, tra poliziotti, soccorritori e vigili del fuoco, insieme a 200 volontari e supportati da elicotteri, si sono mobilitati per le ricerche.

Il ritrovamento e i soccorsi

Alle 21:20, la bambina è stata trovata nel bosco, sotto la colonia di Ravoire, una struttura per vacanze vicino a Martigny. Al momento del ritrovamento era priva di sensi. È stata immediatamente assistita sul posto dai soccorritori e poi trasportata in elicottero all’ospedale di Losanna. Nonostante gli sforzi dei medici, la piccola è deceduta, come confermato dalla struttura ospedaliera.

Le indagini in corso

La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze esatte della morte della bambina. Al momento, la polizia cantonale del Vallese non ha rilasciato ulteriori dettagli, in attesa di maggiori informazioni che potrebbero emergere dalle indagini. L’obiettivo è determinare come la bambina sia finita nel bosco e quali siano state le cause precise del suo decesso.

Il Paese in lutto

La notizia della morte della bambina ha gettato una profonda ombra di tristezza su tutto il Paese. La comunità locale e i volontari che hanno partecipato alle ricerche sono particolarmente colpiti da questa tragedia.