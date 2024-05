Motociclista si toglie il casco per aiutare un’automobilista,viene multato e perde punti patente: “Non aiuterò mai più nessuno”

0 Condivisioni acebook Twitter

Un motociclista di Treviso ha vissuto una situazione assurda e sfortunata che ha catturato l’attenzione sui social media e sollevato questioni sulla rigidità delle normative stradali. Dopo aver aiutato un’automobilista in difficoltà, si è visto sanzionare dalla polizia locale per non aver indossato il casco mentre spostava la sua moto.

Cronaca di un aiuto punito

La vicenda ha avuto luogo sulla strada Postumia, vicino a Oderzo, direzione Treviso. Il motociclista, nel tentativo di aiutare una signora settantenne il cui veicolo era fermo in mezzo alla strada, ha causato una lunga coda di veicoli. Dopo aver fermato la sua moto sul lato sinistro della strada e aver aiutato l’automobilista a spostare la macchina in una zona sicura, ha deciso di spostare anche la sua moto.

La multa e le conseguenze

Non avendo rimesso il casco per attraversare la strada e portare la moto nel parcheggio sul lato opposto, il motociclista è stato immediatamente sanzionato dalla polizia locale. “Ottantaquattro euro di multa, 5 punti in meno sulla patente e 60 giorni di fermo amministrativo per la moto”, ha raccontato il sanzionato su Facebook, esprimendo il suo disappunto: “La prossima volta non aiuto più nessuno”.

L’incidente e la reazione dei vigili

Mentre spiegava la situazione agli agenti di Oderzo, il motociclista ha trovato un atteggiamento poco comprensivo e persino aggressivo da parte loro. Questo ha portato a una riflessione amara sul suo gesto di solidarietà, che invece di essere apprezzato, è stato punito con severità.

Il motociclista su facebook ha spiegato così: Il motocicliesta ha speigato così su facebook”Io arrivo da Venezia per fare il tagliando della moto dal concessionario. Nessuno aiuta la signora; allora fermo la moto sul lato sinistro della strada e la lascio con le luci accese; mi tolgo casco, zaino, guanti e appoggio il tutto sulla moto. Invito la signora a scendere, visto lo stato di agitazione che aveva… salgo in macchina e la sposto 50 metri più avanti dove c’è un’entrata”.

E poi continua: “Arrivano i vigili di Oderzo dalla parte opposta della strada e uno di loro mi rimprovera per la moto ferma. Spiego la situazione, ma l’atteggiamento non è di aiuto, anzi è piuttosto aggressivo. Morale della giornata: 84 euro di multa, tolti 5 punti della patente e 60 giorni di fermo amministrativo sulla moto per guida senza casco, per aver spostato dalla strada, dal lato sinistro, al parcheggio, lato destro. La prossima volta che passo per Oderzo, mi spiace, ma non aiuto più nessuno”