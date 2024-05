Addio alla 25enne Michela Lazzaretti, alla guida della sua auto sbanda e finisce nel fiume, il padre: “Ti darei ogni mio respiro”

0 Condivisioni acebook Twitter

Michela Lazzaretti, una giovane donna di 25 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto domenica 19 maggio. Il drammatico evento si è svolto a Savignano sul Rubicone, una località situata tra le frazioni di Fiumicino e Capanni, in provincia di Forlì-Cesena. Michela è deceduta dopo che l’auto su cui viaggiava, una Chevrolet Matiz, ha perso il controllo e è finita nel fiume Rubicone.

Il dolore di un padre

Il padre di Michela, Giancarlo Lazzaretti, candidato a sindaco di Verucchio, ha espresso il suo dolore in un post su Facebook: «Il destino ci ha voluto dividere… sarai sempre la parte migliore della mia vita. Ogni respiro che mi rimarrà, sarà l’aria che avrei voluto darti per vivere». Queste parole toccanti riflettono il profondo legame tra padre e figlia e l’immensa perdita che la famiglia sta affrontando.

Dettagli sull’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30, quando Michela e una sua amica, residente a San Marino, stavano viaggiando lungo via Rubicone. Per cause ancora da chiarire, l’auto ha iniziato a sbandare, ha colpito un terrapieno e, infine, è precipitata nel fiume. L’amica di Michela, fortunatamente, è riuscita a liberarsi dall’abitacolo e a salvarsi con ferite non gravi.

La tragica fine di Michela

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, Michela era ancora intrappolata tra le lamiere dell’auto e purtroppo era già deceduta. Gli investigatori stanno cercando di determinare se la giovane abbia perso conoscenza a seguito dell’impatto, il che potrebbe aver impedito a Michela di sganciare la cintura di sicurezza e cercare di mettersi in salvo.