Perla Vatiero sui social scrive un lungo post: “Questa è diffamazione, i miei avvocati sono a lavoro”

Perla Vatiero, nota al pubblico per aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello, ha recentemente preso una posizione forte contro alcune affermazioni che la riguardano, intervenendo direttamente dalle sue Instagram stories. Con un messaggio che ha rapidamente catturato l’attenzione dei suoi follower, Vatiero ha espresso il suo disappunto per alcuni commenti ritenuti diffamatori nei suoi confronti e verso la sua famiglia.

Il messaggio di Vatiero sui social

Vatiero ha scritto: “Nella totale trasparenza mia e della mia famiglia vorrei potervi mostrare ogni cosa ma non posso per ovvi motivi di privacy e per i tanti interpreti che metterei in un’esposizione non dovuta”. La sua frustrazione è palpabile, soprattutto quando si riferisce a “aberranti parole e affermazioni, totalmente infondate e senza nessuna prova”, che sarebbero state pronunciate da un individuo non specificato.

La difesa della sua famiglia e l’azione legale

Uno degli aspetti più toccanti del suo sfogo riguarda la sorella, tirata in ballo in maniera che Perla considera ingiusta e dannosa: “Aver tirato in ballo mia sorella che tutto è tranne che abituata a queste schifezze, non è stata una scelta saggia”. Queste parole indicano quanto sia sentita la questione per Vatiero e la sua famiglia.

Dichiarando che questo sarà l’unico momento in cui si esprimerà su questo argomento, Vatiero ha annunciato che i suoi avvocati sono già al lavoro per affrontare la situazione: “Essendo questa vera e propria diffamazione, i miei avvocati sono già a lavoro e saranno loro a mettere in chiaro, in ogni sede richiesta, la situazione”.