Affari Tuoi, Ezia accetta 25.000,00 euro ma nel suo pacco ce ne erano 75.000,00

Ezia, dalla Basilicata, accetta 25.000€ in una partita di “Affari Tuoi” piena di colpi di scena, scoprendo poi di aver avuto nel suo pacco i 75.000€.

Una partita ricca di emozioni a “Affari Tuoi”

In una delle puntate più movimentate di “Affari Tuoi”, Ezia, concorrente originaria di Matera in Basilicata, e il suo fidanzato Raffaello hanno vissuto una serie di alti e bassi che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Affiancati dal conduttore Amadeus, hanno raccontato di un fidanzamento lungo diciannove anni, un legame iniziato in giovane età che li ha portati a condividere più della metà della loro vita insieme.

La partita non ha avuto un inizio promettente per Ezia, che ha aperto il pacco da 300.000€ quasi subito, inclinando la bilancia verso una serie di sfortune. Tuttavia, la loro storia e la loro resilienza hanno catturato l’attenzione e l’empatia del pubblico e di Amadeus, che ha condiviso aneddoti personali sulla città di Matera, lodandone l’accoglienza e la cucina.

Il difficile percorso verso l’offerta finale

Durante la fase finale del gioco, Ezia e Raffaello hanno mostrato coraggio e determinazione. Dopo aver rifiutato diverse offerte, inclusa quella massima di 30.000€, e aver perso il pacco da 200.000€, la loro situazione sembrava critica. L’offerta è drasticamente scesa a 10.000€, ma hanno continuato a rifiutare, sperando di recuperare nel finale.

Alla fine, si sono ritrovati con tre pacchi: uno azzurro da 75€ e due rossi, uno da 75.000€ e uno da 5.000€. In un momento decisivo, hanno scelto di non accettare il cambio proposto dal “dottore” del gioco, una decisione insolita che Amadeus ha commentato come “strana e mai verificata” prima d’ora. Optando per il pacco n. 8 dell’Abruzzo, hanno scoperto di aver evitato il peggio, trovando 5.000€.

La decisione finale e il risvolto inaspettato

Dopo intense riflessioni, Ezia e Raffaello hanno accettato l’offerta finale di 25.000€ dal “dottore”. La tensione era palpabile quando hanno aperto il loro pacco originale, scoprendo che conteneva 75.000€. Nonostante non abbiano ottenuto il massimo possibile, la coppia ha mostrato una notevole forza, accettando un premio considerevole dopo una serie di decisioni difficili e momenti di incertezza.