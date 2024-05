Campi Flegrei, terremoto 4.4 ma i Pinguini tattici nucleari continuano il concerto

0 Condivisioni acebook Twitter

Nonostante il forte terremoto nei Campi Flegrei, il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Napoli prosegue senza interruzioni, una scelta per evitare il panico tra i fan.

La notte di ieri, 20 maggio 2024 entrerà nella memoria dei napoletani e degli abitanti dei Campi Flegrei come quella del terremoto più potente degli ultimi quarant’anni. Tuttavia, per i fan dei Pinguini Tattici Nucleari, la serata al Palapartenope di Fuorigrotta, Napoli, è proseguita come se nulla fosse. Nonostante le scosse sismiche avvertite chiaramente in zona, il concerto del popolare gruppo musicale italiano non ha subito interruzioni.

La decisione di non interrompere lo show

Durante il concerto, mentre il terremoto si faceva sentire e molti cittadini cercavano rifugio nelle strade, dentro il Palapartenope la musica non si è fermata. Alcuni fan hanno riferito sui social di aver percepito le scosse, ma all’interno del locale non è scattato l’allarme panico e nessun annuncio ufficiale è stato fatto per interrompere lo spettacolo.

Questa scelta è stata oggetto di dibattito online, con molti che hanno sostenuto la decisione di non creare panico tra i 6000 spettatori presenti. “Far venire attacchi di panico a 6000 persone avrebbe comportato una potenziale strage,” commenta un utente, elogiando l’operato di questura e prefettura per aver mantenuto la calma e aver gestito la situazione con prudenza.

Il contesto del concerto e la reazione dei fan

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari era il primo di due appuntamenti previsti a Napoli, e l’atmosfera dentro il Palapartenope è rimasta elettrizzata nonostante le circostanze esterne. Mentre la Protezione Civile e i vigili del fuoco erano all’opera per gestire le emergenze causate dal sisma, i fan del gruppo hanno continuato a godersi la musica, dimostrando una notevole resilienza.