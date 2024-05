Bari via Calefati, scippano una donna e la trascinano per terra, interviene un passante

0 Condivisioni acebook Twitter

Due persone arrestate dai carabinieri dopo aver scippato una donna a Bari, trascinandola per terra. Decisivo l’intervento di un passante.

Mercoledì scorso, una rapida e efficace operazione dei carabinieri della Stazione di Bari Carrassi ha portato all’arresto di due uomini, B.D., 42 anni, e L.M., 39 anni, entrambi pugliesi con precedenti di polizia. L’accaduto si è verificato quando una donna di 69 anni, mentre stava rincasando, è stata brutalmente aggredita.

La dinamica dell’aggressione e il coraggio di un cittadino

La donna è stata avvicinata dai due uomini che hanno tentato di strapparle la borsa. Opponendo resistenza, è stata spinta a terra, momento in cui i malviventi sono riusciti a sottrarre il suo bene. Un passante, testimone dell’aggressione, ha immediatamente reagito alle urla della vittima, attirando l’attenzione dei carabinieri con indicazioni precise sull’uomo in fuga con la borsa in via Calefati.

Grazie a queste preziose informazioni, i carabinieri hanno potuto bloccare rapidamente uno degli aggressori, recuperando la borsa rubata. Il complice, che agiva come “palo”, è stato trovato poco dopo, nascosto dietro un’auto nelle vicinanze.

Soccorso alla vittima e conseguenze legali per gli aggressori

La vittima, visibilmente dolorante e ancora sotto shock, è stata prontamente soccorsa dai militari. Ha descritto con dettaglio l’intero episodio, fornendo elementi che hanno rafforzato il quadro probatorio contro i due rapinatori. La loro colpevolezza è stata convalidata in sede processuale il 17 maggio, e al termine dell’udienza, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.