Ernesto Russo dopo l’addio a “Uomini e Donne”: “Frequentavo altre donne, lo ammetto e non ho rimorsi”

Ernesto Russo, noto Cavaliere del parterre Over di “Uomini e Donne”, ha lasciato il programma nella puntata di lunedì 20 maggio. Il motivo? La sua frequentazione con altre donne oltre a Elisa, la dama di riferimento nel programma. Maria De Filippi, la conduttrice, ha evidenziato come questo comportamento fosse in contrasto con le regole del dating show, portando alla decisione di farlo uscire dallo studio.

Dettagli e spiegazioni di Russo sul suo comportamento

In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, Russo ha rotto il silenzio, fornendo la sua versione dei fatti. Ha ammesso apertamente di aver avuto altre frequentazioni: “Durante le ultime registrazioni ho ammesso che quando non sono innamorato sono uno che tradisce. Ho detto che mi è capitato di farlo, ho ammesso di fare sesso, ma quelle foto della segnalazione non c’entrano niente.”

Ernesto ha cercato di minimizzare l’incidente delle foto, mostrate da Maria De Filippi, sostenendo che l’immagine in cui era in compagnia di un’altra donna non aveva nulla di malizioso. “Era una delle mie serate, ero con una ragazza che conosco e con cui non c’è assolutamente niente. La segnalazione è nulla,” ha precisato Russo.

Nessun rimorso per Russo: la sua filosofia

Uno degli aspetti più controversi della sua intervista è il rifiuto di Russo di mostrare qualsiasi forma di pentimento per il suo comportamento: “Non sono pentito di niente di quello che ho detto e non devo chiedere scusa a nessuno. Mi sono sempre comportato in modo sincero e onesto.”

Russo ha anche espresso sospetti su chi potrebbe avere inviato quelle foto alla redazione di “Uomini e Donne”, indicando Barbara, una dama con cui aveva iniziato una conoscenza prima di Elisa. “Il giorno prima ha detto che aveva delle foto di me con una ragazza,” ha rivelato, suggerendo un possibile movente dietro la segnalazione.