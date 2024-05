Sonia Bruganelli ha un’idea, “Organizzerò un casting per trovare la fidanzata di Bonolis!”

0 Condivisioni acebook Twitter

La ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, propone un casting scherzoso per trovare una nuova fidanzata per il celebre conduttore televisivo.

Un casting per la nuova fidanzata di Paolo Bonolis

La produttrice televisiva Sonia Bruganelli ha scherzosamente proposto di organizzare un casting per trovare una nuova fidanzata per il suo ex marito, Paolo Bonolis.

In un’intervista al settimanale Confidenze, Sonia ha espresso il desiderio di vedere Paolo di nuovo felice accanto a una nuova compagna, ribadendo quanto già detto al momento dell’annuncio della loro separazione: l’amore tra loro è finito, ma l’affetto che li lega, soprattutto come genitori, è rimasto immutato.

La prospettiva di Sonia Bruganelli sui rapporti personali

Durante l’intervista, Sonia Bruganelli ha sottolineato l’importanza dei rapporti umani e degli affetti che persistono anche dopo la fine di una relazione amorosa.

“Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli”, ha dichiarato.

Sonia ha anche manifestato la sua felicità nel vedere Paolo con una nuova compagna, aggiungendo con un sorriso che potrebbe organizzare un casting per trovare la persona giusta per lui.

La reazione di Paolo Bonolis

Dall’altra parte, Paolo Bonolis non sembra avere fretta di trovare una nuova compagna. In un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato di sentirsi perfettamente a suo agio nella sua situazione attuale.

“Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”, ha affermato.

Questa dichiarazione riflette un atteggiamento sereno e appagato verso la vita.

Nel frattempo, Sonia sarebbe vista frequentemente in compagnia di Angelo Madonia, ballerino e coreografo di Ballando con le stelle. Anche se Angelo ha definito Sonia una “cara amica”, la produttrice ha scelto di non commentare le voci sulla loro presunta relazione, mantenendo un profilo discreto.