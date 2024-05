Mentre è in coda alla cassa del supermercato, 54enne viene accoltellato alla gola, trasportato in ospedale in codice rosso, è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un episodio di violenza sconvolgente ha turbato la tranquillità di Civezzano, un piccolo comune in provincia di Trento, quando un uomo di 54 anni è stato brutalmente accoltellato alla gola mentre si trovava in fila alle casse di un supermercato.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 16:30 di lunedì, davanti a numerosi clienti attoniti.

L’intervento del personale e l’arresto dell’aggressore

Il personale di vigilanza del supermercato è intervenuto prontamente, riuscendo a fermare e disarmare l’aggressore, un 40enne originario della provincia di Brescia. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di un coltello di 15 centimetri e arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e Borgo Valsugana, che sono intervenuti tempestivamente sul posto.

Condizioni critiche per la vittima

La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, si trova in condizioni gravi, con una prognosi riservata. I medici stanno combattendo per salvare la vita dell’uomo, colpito in una zona particolarmente delicata come il collo.

Mistero sul movente dell’aggressione

Al momento, le autorità sono al lavoro per chiarire i motivi dietro questa terribile aggressione. Nonostante i due uomini si conoscessero, non sembrano esserci evidenze di dissapori passati tra loro, rendendo l’ipotesi di un raptus improvviso una delle più plausibili. L’idea di una tentata rapina sembra la meno probabile, data la mancanza di qualsiasi richiesta di denaro e il fatto che la vittima non fosse un dipendente del supermercato.

La comunità sotto shock

La comunità di Civezzano è sotto shock per l’accaduto, un evento di violenza inaspettato in una località solitamente tranquilla come la Valsugana. Le indagini sono in corso per dare risposte chiare su questo drammatico episodio e per comprendere se ci siano stati segnali premonitori ignorati. Nel frattempo, il supermercato ha ripreso le sue operazioni, nonostante l’atmosfera pesante e le numerose domande senza risposta.